أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 11/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.





أخبار عاجلة الآن || إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في رام الله



أسفرت مواجهات فلسطنيين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة عشرات الفلسطينيين، مساء الإثنين، في مدخل مدينة رام الله في وسط الضفة الغربية.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || الطاقة الذرية: إيران لا تزال تتجاوز

أفاد تقرير للوكالة الدولية الطاقة الذرية، بأن إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النووي، منها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب والتخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || الاتحاد الأوروبي يوقع الإطار القانوني لتمهيد فرض عقوبات على تركيا

