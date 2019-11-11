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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:55 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 11/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 


أخبار عاجلة الآن || إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في رام الله

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أسفرت مواجهات فلسطنيين مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة عشرات الفلسطينيين، مساء الإثنين، في  مدخل مدينة رام الله في وسط الضفة الغربية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || الطاقة الذرية: إيران لا تزال تتجاوز
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أفاد تقرير للوكالة الدولية الطاقة الذرية، بأن إيران لا تزال تتجاوز عدة قيود حددها الاتفاق النووي، منها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب والتخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || الاتحاد الأوروبي يوقع الإطار القانوني لتمهيد فرض عقوبات على تركيا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الاثنين
أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، بتوقيع الإطار القانوني لتمهيد فرض عقوبات على تركيا، ردا على التنقيب بسواحل قبرص.

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تركيا تخصيب اليورانيوم ايران الطاقة الذرية الاطار القانوني الاتفاق النووي الاتحاد الأوروبي إصابة عشرات الفلسطينيين

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