تراشق وحرب إعلامية بين الدوحة وأنقرة.. والسبب سوريا (فيديو)

أذاعت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرًا لـ مؤسسة "ماعت" يكشف حدوث حرب إعلامية بين تركيا وقطر، حيث تراشق إعلام البلدين الاتهامات المتبادلة بشأن العدوان التركي على سوريا.





وأوضح "التقرير"، الذي بثه ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء الإثنين، قيام جريدة الصباح التركية بالهجوم على قناة الجزيرة الموجهة باللغة الإنجليزية بسبب تغطية الأخيرة للعدوان التركي في سوريا.



