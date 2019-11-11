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محافظ الفيوم يتابع أعمال التطوير بمنطقة منشاة عبد الله

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:12 م
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جولة المحافظ
جولة المحافظ
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قام اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اليوم الأثنين، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال إعادة رصف وتأهيل طريق منشاة عبد الله وصولًا إلى الطريق الدائري، وتطوير المنطقة المحيطة وتزويدها بالأشجار، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندسة نجاح حافظ مدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة.

وشدد محافظ الفيوم، على تنفيذ أعمال رصف وتطوير وتأهيل طريق منشاة عبدالله الطريق الدائري بشكل نموذجي متكامل، مع مراعاة أعمال التجميل والتشجير والإضاءة بالشكل المناسب الذى يتوائم مع المظهر الحضاري للمحافظة.

وأصدر المحافظ تكليفات لرئيس مركز ومدينة الفيوم، ومدير الإدارة الهندسية بمجلس المدينة، بالمتابعة الدورية للأعمال وأخذ عينات من مواد الرصف لمراجعتها وتحليلها، وتزويد الطريق بأعمدة الإنارة اللازمة وتركيب البلدورات والإنترلوك الجديد للأرصفة، مع تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الأشجار خاصة بمدخل منشاة عبد الله تجاه الطريق الدائري باعتباره مدخلًا من المداخل المهمة للمحافظة.

وشدد أنه سيقوم باستلام أعمال الرصف وصيانة ورصف الطرق بنفسه للتأكد من مطابقتها للمواصفات، كما شدد المحافظ على ضرورة التزام أصحاب المنازل والمحال التجارية بخطوط التنظيم ومنع الإشغالات وإزالة المخالفات فور حدوثها.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن أعمال رصف الطرق وتطوير الميادين بمدينة الفيوم تسير جنبًا إلى جنب مع أعمال الرصف وتطوير الميادين بشتى مراكز وقرى المحافظة، وأنه يتابع بنفسه الأعمال أولًا بأول مع الجهات المختصة لضمان تنفيذها طبقًا للمواصفات والمقاييس الفنية حفاظًا على المال العام، والوصول بمنظومة النظافة والتجميل بالمحافظة إلى المستوى الحضاري اللائق.
محافظ الفيوم يتابع أعمال التطوير بمنطقة منشاة عبد الله
محافظ الفيوم يتابع أعمال التطوير بمنطقة منشاة عبد الله
محافظ الفيوم يتابع أعمال التطوير بمنطقة منشاة عبد الله
محافظ الفيوم يتابع أعمال التطوير بمنطقة منشاة عبد الله
محافظ الفيوم يتابع أعمال التطوير بمنطقة منشاة عبد الله
محافظ الفيوم يتابع أعمال التطوير بمنطقة منشاة عبد الله
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محافظ الفيوم طريق منشاة عبد الله الطريق الدائري التشجير أعمال التجميل

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