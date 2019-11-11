Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان منتخب الجامعات لكرة الصالات

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:05 م
Advertisements
وزير الرياضة والتعليم العالي
وزير الرياضة والتعليم العالي
آية حمروشي
Advertisements
استقبل خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر للجامعات لكرة الصالات لتكريمهم على تتويجهم بلقب بطولة التسامح العربية التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الاماراتية أبوظبي.

وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان منتخب الجامعات لكرة الصالات

والتقى الوزيران مع اللاعبين وجهازهم الفني بقيادة الكابتن ياسر تحسين المدير الفني، والدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور منتصر نوح أمين صندوق الإتحاد ورئيس البعثة، والدكتور محمد شوقي كشك نائب رئيس البعثة، والدكتور تامر العناني المدير الإداري للإتحاد ومدير البعثة.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على السعودية ١/٤ في دور المجموعات، ثم اكتسح المنتخب الجزائري بسبعة اهداف مقابل أربعة، بعدها تغلب على العراق ٣/٥، وتفوق على الامارات بستة اهداف مقابل هدف واحد، قبل ان يتعادل مع عمان بثلاثة اهداف لكل فريق، ثم ختم مبارياته في دور المجموعات بالفوز على سوريا ٢/٤، وفي ربع النهائي اكتسح نظيره اليمني بثمانية اهداف مقابل هدف، ثم فاز على السعودية برباعية نظيفة في نصف النهائي، قبل ان يتوج باللقب على حساب عمان في النهائي.

وقدم الوزيران الشكر للاعبي منتخب جامعات مصر لكرة الصالات على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل تحقيق هذا الانجاز، وتشريف مصر في هذا المحفل الكبير، مطالبين اياهم بالحفاظ على هذا المستوى لمواصلة الانتصارات والانجازات في البطولات القادمة، مؤكدين لهم على دعمهم الكامل من أجل تذليل كل العقبات التي تقف أمامهم. 

وكان فريق منتخب مصر للجامعات قد تكون من ٩ لاعبين هم : أحمد ممدوح (كلية تجارة-جامعة حلوان)، أدهم عبد الله (كلية التربية الرياضية - جامعة المنصورة)، إسماعيل سيد (المعهد العالي للإدارة والتكنولوجيا)، عمرو عبد القادر (كلية الهندسة-جامعة المنصورة)، عمرو كمال (معهد الفراعنة للسياحة والفنادق)، محمد أشرف (كلية الحقوق-جامعة بني سويف)، محمد خالد (المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا-جامعة الزقازيق)، مصطفي عبد الهادي (معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق)، محمد علي (كلية الآداب-جامعة الإسكندرية)، وقادهم الكابتن ياسر تحسين المدير الفني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الرياضة وزير التعليم جامعه المنصوره اخبار الرياضة

أخبار تهمك

HD تايم سبورت online مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر time sport مشاهدة مباراة مصر وغانا يلا كورة ماتش مصر مجانا egypt

منذ أقل من ساعة

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر تايم سبورت LIVE

منذ 41 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة و 9 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

منذ أقل من ساعة

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت beIN SPORT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط تايم سبورت يوتيوب NOW

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر TIME SPORT YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر اليوم beIN SPORTS

منذ ساعة و 9 دقيقة

بدون تقطيع.. «شووت» NOW مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر في الجول TIME LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش مصر

منذ ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر YOUTUBE بدون تقطيع

منذ أقل من نصف ساعة

"بسبب رقصه عاريًا في الشارع".. آيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها وفاء عامر

منذ ساعتين و 45 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر EGYPT LIVE رابط ماتش مصر TIME SPORT جودة متعددة NOW

منذ ساعة و 24 دقيقة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعة و 12 دقيقة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر قناة مفتوحة BEIN SPORT رابط ماتش مصر YALLAKORA HD

منذ ساعة و 13 دقيقة

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر بدون تقطيع يلا شووت YOUTUBE LIVE ماتش مصر TIME HD

منذ 43 دقيقة

تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

منذ 38 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:22 م

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر TIME SPORT YOUTUBE بدون تقطيع.. شاهد مباراة مصر اليوم beIN SPORTS

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر قناة مفتوحة BEIN SPORT رابط ماتش مصر YALLAKORA HD

07:18 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW EGYPT رابط مباشر مصر KORA ONLINE

07:34 م

بدون تقطيع.. «شووت» NOW مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر في الجول TIME LIVE كورة ستار YALLAKORA رابط ماتش مصر

07:32 م

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش مصر تايم سبورت LIVE

07:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status