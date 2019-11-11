شاهد عيان يكشف تفاصيل وفاة 5 حالات في بالوعة صرف صحي

كشف هاني الناصر، شاهد عيان، تفاصيل وفاة 5 حالات في بالوعة صرف صحي بمحافظة المنوفية، قائلًا:" أحد المواطنين سقط في البالوعة، فحاول شخص آخر انقاذه، فمات، فحال ثالث ومات، إلى أن وصل عدد حالات الوفاة إلى 5 حالات".





وأشار شاهد العيان، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن المواطنين الذي توفوا مواطنين عاديين، ليس لهم علاقة بشبكة الصرف الصحي، لافتًا إلى أن عدد الذي سقطوا في بالوعة الصرف الصحية ستة، لكن العناية الإلهية انقذت الفرد السادس.



