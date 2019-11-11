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رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بذكرى المولد النبوي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:05 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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شهد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم الاحتفالية التي أقامها نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور الدكتور عبد الحميد عبد التواب صبري، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة، ورئيس مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس، والسيد القائم بأعمال أمين عام الجامعة.

وقدم الدكتور أحمد جابر، التهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف داعيًا الحضور الاقتداء بهدي النبي الكريم والعمل بسنته الشريفة، فيما أشاد سيادته بالجهد المبذول من قبل مجلس إدارة النادي من أجل تقديم خدمة مميزة لأعضاء هيئة التدريس.

وأكد على أن إدارة الجامعة تعمل على رفع مستوى وجودة الخدمات الاجتماعية التي يقدمها النادي للسادة الأعضاء وأسرهم.

فيما ألقى عدد من الحضور كلمات موجزة تهنئة بذكري المولد النبوي الشريف وبعض قصائد المديح في النبي الكريم ووصف خلقه الكريمة.
رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بذكرى المولد النبوي
رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بذكرى المولد النبوي
رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بذكرى المولد النبوي
رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بذكرى المولد النبوي
رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بذكرى المولد النبوي
رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بذكرى المولد النبوي
رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بذكرى المولد النبوي
رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بذكرى المولد النبوي
رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بذكرى المولد النبوي
رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بذكرى المولد النبوي
رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بذكرى المولد النبوي
رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بذكرى المولد النبوي
رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بذكرى المولد النبوي
رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بذكرى المولد النبوي
رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بذكرى المولد النبوي
رئيس جامعة الفيوم يشهد احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بذكرى المولد النبوي
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الكلمات المفتاحية

مصر جامعة الفيوم اخبار احتفالية

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