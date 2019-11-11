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"كورة اون لايف" MATCH WEEK مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش مصر LIVE

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:52 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
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يدخل منتخب مصر الأوليمبي اختباره الثاني بمواجهة منتخب غانا ضمن مباريات المجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، ويطمع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقى غريب فى تحقيق الفوز لحجز بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور قبل النهائى للبطولة وتحديدًا دور الأربعة.

وتنطلق المباراة فى تمام الثامنة مساء اليوم، الأثنين، باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، ويطمع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقى غريب فى تحقيق الفوز لحجز بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور قبل النهائى للبطولة وتحديدًا دور الأربعة.

مشاهدة مباراة مصر وغانا في امم افريقيا تحت 23 عام
مشاهدة مباراة مصر وغانا في امم افريقيا تحت 23 عام
مشاهدة مباراة مصر وغانا في امم افريقيا تحت 23 عام
مشاهدة مباراة مصر وغانا في امم افريقيا تحت 23 عام
مشاهدة مباراة مصر وغانا في امم افريقيا تحت 23 عام
وفاز منتخب مصر مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط..

تنطلق مباراة مصر وغانا في تمام الساعة الثامنة مساء، اليوم، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد القاهرة بالجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة.

ينتظر عشاق الكرة المصرية مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر كورة لايف kora live ، اليوم الاثنين ضمن مبارايات الجولة الثانية لبطولة أمم افريقيا تحت 23 عام والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 ، ويأمل أبناء شوقي غريب في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة المقامة على الاراضي المصرية بعد فوزهم في اللقاء الاول على حساب مالي بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد مهاجم الفريق.

موعد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر كورة أون لاين kora on line :-

وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر ومنتخب غانا في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما سوف تقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غانا كورة ستار kora star :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت الأرضية والتي تبث المباريات بشكل حصري مع قنوات بين سبورتس.

بث مباشر مباراة مصر وغانا يلا شوت 

مباراة مصر الاولمبي ومنتخب غانا  عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الاثنين ، ويمكنكم مشاهدة مباراةمصر الاولمبي ومنتخب غانا  على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر كول كورة كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر الاولمبي ومنتخب غانا  عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر الاولمبي ومنتخب غانا ، رابط مشاهدة مباراة مصر الاولمبي ومنتخب غانا  بث مباشر كورة ستار يلا شوت منتخب مصر بث مباشرمصر الاولمبي ومنتخب غانا  اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، كورة حصري منتخب مصر  مباشر اليومكما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر الاولمبي ومنتخب غانا.


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