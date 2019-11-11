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تايم سبورت «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر الآن TIME SPORTS - Yo

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:53 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت بلس تابع البث المباشر لمباراة منتخب مصر بقيادة مدربه شوقي غريب مع منتخب غانا اليوم الاثنين 11 نوفمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي YALA SHOOOT PLUS في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام KOORA ONLINE.

كورة ستار وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر ومنتخب غانا في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA STAR وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما سوف تقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي GOAL KOORA.

جول كورة وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات YALA KOORA بالإضافة إلى قناة تايم سبورت الأرضية والتي تبث المباريات بشكل حصري مع قنوات بين سبورتس KOORA LIVE حيث ستذاع مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا عبر قناة بين سبورتس الرياضية 10 HD.

يلا لايف تابع المباراة كاملة بين منتخب مصر ومنتخب غانا عبر اليوتيوب بدون تقطيع والبث الأسطورة ALASTORA وكان قد نجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على منتخب مالي في افتتاح البطولة بنتيجة هدف نظيف أحرزه مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك في الشوط الأول من اللقاء، وتعادل منتخب غانا مع منتخب الكاميرون بنتيجة هدف لكل هدف في إطار منافسات تلك الجولة أيضاً COOL KOORA.

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