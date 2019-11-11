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رئيس جامعة الأزهر يناقش رسالة دكتوراة في اللغويات بين النجراني وابن داود اليمني

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 08:00 م
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بوابة الفجر
محمود الجلاد
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شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في مناقشة رسالة العالمية “الدكتوراه” في اللغويات للباحثة فايزة شعبان محمد عبد الله، المدرس المساعد بقسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة بني سويف، تحت عنوان “موازنة بين النجراني المتوفي سنة (٧٩٤هـ) وابن داود اليمني المتوفي سنة (١٠٦٢هـ) من خلال شرحيهما على كافية ابن الحاجب المتوفي سنة (٦٤٦هـ)”.

وتكونت لجنة المناقشة والإشراف من الدكتور محمد المحرصاوي، أستاذ اللغويات ورئيس جامعة الأزهر، “مناقشا خارجيا”، والدكتور نادي حسين عبدالجواد، أستاذ اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة “مشرفا”، والدكتور محمد المليجي، أستاذ اللغويات ووكيل كلية اللغة العربية بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث "مشرفا”، والدكتور عبدالنعيم علي محمد، أستاذ اللغويات المتفرغ بكلية اللغة العربية بنات القاهرة ووكيلها الأسبق ”مناقشا داخليا".

تمت المناقشة بمدرج حمروش بكلية اللغة العربية بنين القاهرة، حيث حضر المناقشة أساتذة وقيادات كلية اللغة العربية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وأسرة الباحثة.

وقد أثنت لجنة الحكم والمناقشة على موضوع الرسالة، وعلى الجهد المبذول من جانب الباحثة، وأبرزوا القيمة العلمية والعملية للرسالة فى مجال اللغة العربية على وجه العموم، واللغويات على وجه الخصوص. 

وفي نهاية المناقشة قررت لجنة الحكم والمناقشة منح حصلت الباحثة درجة العالمية الدكتوراه في اللغويات بتقدير “ مرتبة الشرف الأولى ”.
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