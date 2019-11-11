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محمود الشرقاوي ينضم إلى "اتنين في الصندوق" مع حمدي الميرغني واوس واوس

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:54 م
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محمود الشرقاوي
محمود الشرقاوي
محمود حنفي
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انضم الفنان محمود الشرقاوي، الي أسرة مسلسل "اتنين في الصندوق"، بعد نجاحه مع الجمهور في ثلاثة أعمال درامية في موسم رمضان الماضي، وهما "فكرة بمليون جنيه"، و"مملكة الغجر"، ومسلسل "قمر هادي"، "حيث تجمع مشاهدة في هذا المسلسل مع النجم حمدي الميرغني، وأوس أوس، وياسر الطوبجي، في إطار كوميدي.

وأكد محمود الشرقاوي، أنه يجسد دور مختلف شكلا ومضمونا عن جميع الأعمال التي قدمها من قبل من خلال ضابط الجوازات الذي يكون محور أحداث كثيرة متشابكة ومؤثرة في الأحداث. 

يذكر أن محمود الشرقاوي ممثل مصري تخرج كضابط طبيب بالشرطة عام ٢٠١٦ وعمل في الشرطة لمدة عام ثم ترك العمل وتفرغ للتمثيل وبدأ مشواره الفني منذ ذلك الحين والتحق بالتمثيل ليحقق حلمه مثل غيره من النجوم الذين كانوا يلحتقون  بالشرطة ومنهم الفنان  أكرم حسني.
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