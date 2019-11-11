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هل تواجه مصر حرباً إليكترونية؟.. خبير في أمن المعلومات يجيب
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:53 م
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داليا الحسين
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كشف وليد عبد المقصود استشاري أمن المعلومات، عن تعرض مصر لهجمات رقمية شرسة من خلال فيروسات تمت برمجتها وصناعتها بحرفية تخترق أنظمة الدفاع الخاصة بـ 4 قطاعات وهم: "الهيئات الحكومية" والقطاع "المالي والاستثماري" والقطاع "الدبلوماسي" والقطاع الرابع "العسكري.
وقال "عبدالمقصود"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الهجوم تحديدًا عبارة عن اختراق فيروسات، تكون كامنة خلف "الجدار الناري" الخاص بأنظمة التشغيل لإحداث شلل في القطاعات الأربعة، منوهُا إلى أن مصر احتلت المركز الثالث ضمن أكثر دول العرب استهدافًا في التهديدات الأمنية الرقمية، أما المراكز الأولى كانت من نصيب السعودية والإمارات.
وأضاف استشاري أمن المعلومات أن الهجمات الرقمية هدفها اختراق بيانات المؤسسات الحكومية وتعطيل الخدمة الإلكترونية المقدمة للمواطن، لافتًا إلى أن شهر نوفمبر شهد اختراق فيروسات لمهاجمة أنظمة أمن المعلومات؛ وهو مؤشر خطير لتطور الحرب الإلكترونية على مصر.
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