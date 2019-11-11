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التفاصيل الكاملة حول خدمات ومزايا التأمين الاجتماعي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 09:10 م
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بوابة الفجر
سمر حسن
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في خطوة لتسهيل على المواطنين، استحدثت وزارة التضامن الاجتماعي موقع إلكتروني يوفر للمواطنين الاستعلام عن الرقم التأمينى من خلال الرقم القومى الكترونيا، قد بدأت الوزارة المرحلة الأولي من هذا الموقع خلال شهر يوليو الماضي حيث وفرت بعض الخدمات التأمينية، بالإضافة إلى مكتبة تأمينية تشمل قوانين وتشريعات التأمين الاجتماعي المصري بالإضافة إلي توضيح الخدمات التأمينية التي قدمها الهيئة وإجراءات الحصول عليها وأهم أخبار وفعاليات الهيئة، في هذا السياق تستعرض "الفجر" التفاصيل الكاملة لخدمات ومزايا التامين الاجتماعي

خدمات الموقع
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، مؤخرا، عن إطلاق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، المرحلة الثانية للموقع الإلكتروني للهيئة حتي يكون حلقة وصل بين الهيئة والمتعاملين مع أنظمة التأمينات والمعاشات وهم: المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم وأصحاب الأعمال.

تتضمن الموقع مجموعة من الخدمات التي وفرت العديد من وظائف الاستعلام وفقاً لنوع المستخدم حيث يستعلم المؤمن عليه عن الرقم التأميني من خلال الرقم القومي الخاص به، بالإضافة إلي الاستعلام عن آخر مدة تأمينية، ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة، والاستعلام عن الاستقطاعات.

صاحب العمل
يقدم الموقع مجموعة من الخدمات التي تخص صاحب العمل حيث يستعلم عن البيانات الأساسية للمنشأة ورصيدها بالتفصيل وبنود الأجور، كما يستطيع التعرف علي العمالة المستمرة عنده، والتعرف علي تاريخ الاشتراك الخاص بهم ، وآخر اجر أساسي لهم وآخر أجر متغير واستعراض العمالة المنتهية اشتراكها.

كما يستعرض صاحب العمل أيضاً من خلال الموقع، كشف حساب المنشأة الخاصة به والسدادات والتسويات المالية والتعرف على ديون العمالة المدرجة على المنشأة.

أصحاب المعاشات
يوفر الموقع لأصحاب المعاشات حزمة من الخدمات للتسهيل عليهم حيث يستعرض لأصحاب المعاش وذويهم البيانات الأساسية لملف المعاش واستعراض تطور زيادات المعاشات والاستعلام عن المعاش المصروف، والمستفيدين الحاليين من المعاش بالإضافة الى الاستعلام عن الهيئات القائمين بالصرف والمعاشات المستحقة للمستفيد

يستطيع المالك، وفي حالة امتلاك سيارة، الاستعلام عن كافة البيانات الخاصة بها سواء كان فرداً أو شركة من حيث بيانات الترخيص في مكتب المرور المختص ونوع الترخيص للسيارة ورقم اللوحات المعدنية وتاريخ صرفها .

 الفئات المستهدفة
يخدم التأمين الاجتماعي: العاملون لدى الغير، وهم: العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة، والعاملون بوحدات القطاع العام والقطاع الخاص، أصحاب الأعمال وهم : الحرفيون وأصحاب المهن الحرة، ملاك الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر، ملاك العقارات المبنية، المأذونون الشرعيون والأدباء والفنانون.

كما يخدم التأمين أيضا: العاملون المصرين في الخارج، هم: العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية والعاملون لحساب أنفسهم والعاملون البحريون، و العمالة غير المنتظمة مثل خدم المنازل، محفظي وقراء القرآن الكريم، خدام الكنائس، مناديي السيارات، موزعي الصحف وماسحي الأحذية.

 المزايا الاجتماعية
يوفر التامين الاجتماعي مزايا عديدة منها تخفيض في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن، وتخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

يوفر التامين الاجتماعي مزايا اخري مثل تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة، وتخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة داخل الجمهورية وخارجها، والمساعدة في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن.

قانون التأمينات
كان مجلس النواب، اعتمد في يونيه الماضي، قانون التأمينات الاجتماعية الموحد، الذي أعدته وزارة التضامن الاجتماعي، الذي يهدف توحيد قوانين التأمينات الاجتماعية المختلفة تحت قانون واحد يخدم جميع الفئات.

قد وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، حوافز جديدة لجذب العمالة المؤقتة والموسمية، ووحد القانون الاشتراكات التأمينية عند 21% من الأجر التأميني، وسمح للعمالة المؤقتة بسداد 9% فقط من الاشتراك، وعلى أن تسدد الحكومة باقي الاشتراك علي حسب حالة ودخل العامل .

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