«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش مصر beIN SPORT تايم سبورت المفتوحة

ينتظر عشاق الكرة المصرية مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر كورة لايف kora live ، اليوم الاثنين ضمن مبارايات الجولة الثانية لبطولة أمم افريقيا تحت 23 عام والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 ، ويأمل أبناء شوقي غريب في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة المقامة على الاراضي المصرية بعد فوزهم في اللقاء الاول على حساب مالي بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد مهاجم الفريق.





موعد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر كورة أون لاين kora on line :-

وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر ومنتخب غانا في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما سوف تقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.





القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غانا كورة ستار kora star :-

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت الأرضية والتي تبث المباريات بشكل حصري مع قنوات بين سبورتس.

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