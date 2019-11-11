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«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش مصر beIN SPORT تايم سبورت المفتوحة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:56 م
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بوابة الفجر
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ينتظر عشاق الكرة المصرية مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر كورة لايف kora live ، اليوم الاثنين ضمن مبارايات الجولة الثانية لبطولة أمم افريقيا تحت 23 عام والمؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 ، ويأمل أبناء شوقي غريب في تحقيق الفوز الثاني على التوالي في البطولة المقامة على الاراضي المصرية بعد فوزهم في اللقاء الاول على حساب مالي بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد مهاجم الفريق.

موعد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر كورة أون لاين kora on line :-
وسوف تقام المباراة بين منتخب مصر ومنتخب غانا في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، بينما سوف تقام في الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غانا كورة ستار kora star :-
وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت الأرضية والتي تبث المباريات بشكل حصري مع قنوات بين سبورتس.
بث مباشر مباراة مصر وغانا يلا شوت 
مباراة مصر الاولمبي ومنتخب غانا  عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الاثنين ، ويمكنكم مشاهدة مباراةمصر الاولمبي ومنتخب غانا  على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر كول كورة كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر الاولمبي ومنتخب غانا  عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر الاولمبي ومنتخب غانا ، رابط مشاهدة مباراة مصر الاولمبي ومنتخب غانا  بث مباشر كورة ستار يلا شوت منتخب مصر بث مباشرمصر الاولمبي ومنتخب غانا  اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، كورة حصري منتخب مصر  مباشر اليومكما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر الاولمبي ومنتخب غانا.
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