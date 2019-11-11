كيفية متابعة مباراة منتخب مصر على قناة تايم سبورت.. تردد قناة تايم سبورت الأرضي مشاهدة مباراة مصر ضد غانا مجانا

يستضيف منتخب مصر تحت 23 عام لمواجهة نظيره منتخب غانا اليوم الإثنين 11 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.





القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالي اليوم





وستذاع مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب مالي اليوم بكأس أمم إفريقيا على قناة "تايم سبورت" وقناة "BEIN SPORTS HD 10" بتعليق محمد فوزي.





موعد مباراة مصر وغانا وملعب اللقاء





وستلعب مباراة مصر وغانا اليوم في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة الدولي.





تايم سبورت تعلن عن مفاجأة للجماهير المصرية





وأعلنت قناة "تايم سبورت" أنها ستقوم بإذاعة جميع مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام في الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر عبر التردد الأرضي بالإضافة لتقديم ستديوهات تحليلية وكواليس تدريبات المنتخبات.





طريقة استقبال قناة تايم سبورت





ويستعرض موقع "الفجر" طريقة استقبال قناة تايم سبورت لمتابعة بطولة كأس أمم إفريقيا كالآتي:





إذا كانت شاشة التلفاز تدعم تقنية البث الأرضي الرقمي:





1- قم بثبيت إريال التلفاز ووجهه ناحية محطة الإرسال.





2- يتم توصيل الكابل بالإريال في المكان المخصص في التلفاز.





3- ابحث عن الإرسال الرقمي الأرضي.





4- عند العثور عليها، قم بحفظها فوراً.





إذا كانت شاشة التلفاز غير مدعومة بتقنية البث الأرضي الرقمي:





1- سوف تحتاج إلى جهاز استقبال بث القناة الأرضية ومشاهدتها.





2- يمكنك تتبع الخطوات السابقة، ولكن قم بتوصيل الكابل في جهاز الاستقبال.





3- قم بتوصيل كابل جهاز الاستقبال بالتلفاز، ثم ابحث عن القناة وبعد ذلك حفظها.





تردد قناة تايم سبورت





ويمكنكم متابعة قناة تايم سبورت عبر تردد القناة الثانية الأرضية بعد تقوية البث الرقمي الأرضي أو ضبط تردد القناة على القمر الصناعي "النايل سات 11449، ومعدل الترميز 27500 أو التردد الأرضي UHF 32.





ولمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام يجب أن تقوم باستقبال دعم البث الأرضي الرقمي في شاشة التلفزيون، ثم تذهب إلى الإعدادات ثم الذهاب إلى القنوات وعمل توليف تلقائي من إعداد القناة، واختيار بحث رقمي فقط، واختيار قناة تايم سبورت.





مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام





ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى من مجموعات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام رفقة كل من منتخب مالي ومنتخب الكاميرون ومنتخب غانا.



