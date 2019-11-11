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"حساب المواطن" يوجه المشتكين من عدم إيداع مبلغ دعم نوفمبر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:39 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلن برنامج حساب المواطن، مساء اليوم الاثنين، أنه وجه المستفيدين المشتكين من عدم إيداع مبلغ الدعم في حساباتهم لشهر نوفمبر الحالي، بالرغم من أن حالة الدفعة “مدفوع”، بمراجعة البنك للتأكد أنه لم يتم الإيداع.

وقال حساب المواطن في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عبر خدمة المستفيدين "إنه تم إيداع مبالغ الدعم لدفعة شهر نوفمبر، ويمكن مراجعة البنك والتأكد أنه لم يتم الإيداع".

وأضاف البرنامج، أنه يلزم توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة "الدفعات المالية"، ثم اختيار دفعة لم تستلم، وإرفاق كشف الحساب.

وكان البرنامج قد أودع، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.6 مليون مستفيد، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

برنامج "حساب المواطن"
هو برنامج حكومي سعودي يعمل علي تخفيف الأعباء على المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، وأصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية برنامج حساب المواطن من أجل تعويض المواطنين، الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية، التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها، ولتخفيف الأعباء عنهم.

ويقوم البرنامج في كل مرحلة بإرسال مراسلات للمواطنين المقدمين لكى يستطيع التيقن من صحة حساباتهم المصرفية وربطها مع الطلبات الصادرة لهم بهدف حصولهم على المساعدة، كما أطلق البرنامج في مارس 2019، تطبيقًا للهواتف والأجهزة الذكية ليسهل اطلاع المواطنين على كافة بياناتهم وتعديلها ومشاهدة تفاصيل الطلب والتحقق من الأهلية أو الإعتراض، وعرض تفاصيل الدفعات المالية.

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الكلمات المفتاحية

نوفمبر دعم حساب المواطن

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