عاجل - محمد صلاح يتخذ قرارًا قويًا ضد ليفربول بسبب منتخب مصر

قالت شبكة espn" العالمية اليوم الاثنين أن هناك قلق في نادي ليفربول حول إصابة محمد صلاح في كاحل قدمه والتي يتم التعامل معها بحرص منذ تعرضه لذلك التدخل العنيف من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي، ليفربول أراد أن يتم فحص اللاعب بشكل دقيق دون السفر لمعسكر المنتخب المصري ولكن محمد صلاح أصر على الالتحاق بمنتخب بلاده ليتم تقييم حالته هناك.





محمد صلاح يقود ليفربول لقهر مانشستر سيتي

وحقق ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح حقق فوزا هاما على ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول واستطاع محمد صلاح أن يسجل الهدف الثاني لفريقه في المباراة و يشارك في المباراة حتي الدقيقة 77 ليتم تبديله بعد شعوره بالإصابة.





ليفربول يبتعد في صدارة البريميرليج

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح إلي 34 نقطة ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 25 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج.





ومن المقرر أن ينضم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر غدا الثلاثاء لمواجهة كينيا وجزر القمر ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.





ترتيب الدوري الإنجليزي :-



