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عاجل.. حل دائرة المستشار حسن فريد وإسناد "إعتصام رابعة" لخفاجي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:45 م
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ارشيفية
ارشيفية
مـروة هيـكل
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قرر المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة إستئناف القاهرة حل دائرة الإرهاب برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد حمّاد وباهر بهاء الدين وبسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

كما قرر إسناد نظر اعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة " الي دائرة المستشار معتز خفاجي والمقرر انعقادها بمجمع محاكم طرة بجلسة 16 نوفمبر الجاري.

ومن الجدير بالذكر أن القضية يعاد فيها إجراءات محاكمة 73 متهمًا وكانت مؤجلة بالجلسة الماضية لورود تقرير الخبير الاجتماعي الخاص بأحد المتهمين في الحدث.

وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اثناء احداث رابعة، فقال انه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا الي جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه الي تحديد طريق للعبور الامن وبعدها حدث وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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الكلمات المفتاحية

محكمة إستئناف القاهرة فض اعتصام رابعة دائرة الإرهاب المستشار معتز خفاجي المتهمين

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