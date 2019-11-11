Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس الوزراء يستقبل سفير اليونان الجديد في مصر

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:44 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيكولاس جاريليدس، سفير اليونان الجديد فى مصر.

وخلال اللقاء، أعرب السفير اليوناني عن سعادته بتمثيل بلاده لدى مصر التي ولد وعاش فيها فترة من حياته، مؤكداً على ما يكنه الشعب اليوناني من مشاعر الإخاء والمودة تجاه الشعب المصري.

وأكد السفير أنه سوف يعمل جاهداً على القيام بكل ما من شأنه تعزيز التعاون الثنائي مع مصر، لا سيما من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتنامية بين مصر واليونان، والتى شهدت طفرات إيجابية مشهودة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم.

كما أشار أيضاً إلى التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان باعتباره ركيزة هامة للتعاون المتميز فى منطقة شرق المتوسط.

كما تمنى رئيس الوزراء التوفيق لسفير اليونان الجديد بالقاهرة، مؤكداً استعداد الحكومة لتيسير إجراءات المستثمرين اليونانيين فى مصر.
Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ يوم

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ يوم

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ يوم

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ أقل من ساعتين

بعد حريق منزلها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ يوم

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ يوم

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

04:56 م

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

02:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status