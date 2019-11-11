رئيس الوزراء يستقبل سفير اليونان الجديد في مصر

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيكولاس جاريليدس، سفير اليونان الجديد فى مصر.





وخلال اللقاء، أعرب السفير اليوناني عن سعادته بتمثيل بلاده لدى مصر التي ولد وعاش فيها فترة من حياته، مؤكداً على ما يكنه الشعب اليوناني من مشاعر الإخاء والمودة تجاه الشعب المصري.





وأكد السفير أنه سوف يعمل جاهداً على القيام بكل ما من شأنه تعزيز التعاون الثنائي مع مصر، لا سيما من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان.





من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتنامية بين مصر واليونان، والتى شهدت طفرات إيجابية مشهودة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم.





كما أشار أيضاً إلى التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان باعتباره ركيزة هامة للتعاون المتميز فى منطقة شرق المتوسط.





كما تمنى رئيس الوزراء التوفيق لسفير اليونان الجديد بالقاهرة، مؤكداً استعداد الحكومة لتيسير إجراءات المستثمرين اليونانيين فى مصر.