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تشكيل مصر الرسمي أمام غانا في كأس أمم إفريقيا.. مشاهدة مباراة مصر ضد غانا بث مباشر TIME SPORT مجانًا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:41 م
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مصر
مصر
محمد جمال
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أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي عن تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب غانا اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام للشباب والتى تقام بمصر في الفترة الحالية وحتى يوم 22 من نوفمبر والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.

وحقق المنتخب الوطني الأولمبي الفوز على نظيره منتخب مالي، يوم الجمعه الماضيه في إفتتاح البطولة على ستاد القاهرة الدولى، ضمن مباريات الجولة الأولى من البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو بهدف دون رد سجله مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي ونادى الزمالك في الشوط الأول من المباراة.

بينما المنتخب الغانى قد تعادل اللقاء الأول أمام منتخب الكاميرون بهدف لكل منتخب في لقاء أقيم عقب لقاء مصر ومالي.

وجاء تشكيل مصر كالأتي :

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح ، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبدالسلام، أسامة جلال، كريم العراقي

خط الوسط : أكرم توفيق، عمار حمدي، صلاح محسن، رمضان صبحى

خط الهجوم : مصطفي محمد

ويفتقد المنتخب جهود لاعبه ناصر ماهر بسبب الإصابة خلال لقاء مصر الماضي أمام مالي في الكتف، مما أدى إستبعاد اللاعب من البطول.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ادارة مباراة منتخب مصر الأولمبى وغانا لطاقم تحكيم بقيادة السنغالي داوودا جوييه، ويعاونه ابيلميرو دوس ريس من ساوتومي وعبد العزيز جاو من جامبيا والحكم الرابع دجندو هونجناندي من بنين.

ترتيب المجموعة الأولى قبل مباراة مصر وغانا:-

مصر 3 نقاط

الكاميرون نقطة

غانا نقطة

مالي دون نقاط

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