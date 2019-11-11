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مروة ناجي تروج لحفلتها مع مدحت صالح.. تعرف على التفاصيل

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:44 م
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مروة ناجي ومدحت صالح
مروة ناجي ومدحت صالح
نادين أحمد نجدي
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نشرت الفنانة مروة ناحي، إعلان حفلتها مع الفنان مدحت صالح، عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيدوهات "إنستجرام".

وعلقت "ناجي"، على الصورة قائلة: "هستناكم يوم 15/11 في كايرو فيستفال سيتي مع النجم مدحت صالح".

يذكر أن "صحبة الآيات" هو آخر عمل فني قام بطرحه صالح،وتم طرحه حصري على الراديو 9090،والأغنية من كلمات وتلحين: جنيدي، ومكتوبة بالغة العربية الفصحى،وزعها أحمد عبد العزيز.

والأغنية دينية،فهي تتر وموسيقي تصويرية لمسلسل أطفال بعنوان "صحبة الآيات" سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل،فهو من إنتاج شركة "بيكسلز آرت"، تأليف "أحمد ضوي" ومن إخراج "محمد الألفي".

وتقول كلماتها:"وتقول كلماتها: "خلق الإله عبادا في الأرض ساحوا.... فطر النفوس علي الهدي عبر المدى.... إبليس عاث فسادا..... ضاق البارح" .

يذكر أن هذه الأغنية لم تكن بداية العمل بين صالح وجنيدي فقد اشتركو في أعمال أخرى وهي أغنية "ثوار العرب" وأغنية "اسمحلي أرفضك" والعديد من الأعمال الوطنية التي قام بغنائها مدحت صالح.
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