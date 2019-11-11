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بعد إعلان رامي جمال إصابته بالبهاق.. هاني الناظر: "المرض غير معدي وبيتعالج"
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:41 م
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، إن مرض البهاق مناعي وليس معدي، حيث يحدث خلل في المناعة، فيفرز الجسمم أجسام مضادة، تهاجم الخلايا الصبغية للجسم.
وأشار "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن البهاق مرض ليس له أي مضاعفات، وليس منه أي خطورة على الصحة العامة، موضحا أن علاج البهاق يكون بإعطاء أدوية لجهاز المناعة، فتتكون الخلايا الصبغية من جديد، ويعود لون الجسم لطبيعته، موضحا أن علاج المرض يستغرق من حوالي من 6 إلى 8 شهور، ويشفى المريض تماما.
هذا وقد أعلن المطرب والمحلن رامي جمال إصابته بمرض البهاق، وهو الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد أن أكد جمال أن المرض انتشر بشكل كبير، وملحوظ على جسمه، وأصبح يفكر في الاعتزال.
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