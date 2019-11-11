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"عبد السند يمامة" عميدًا لمعهد الدراسات السياسية والإستراتيجية بالوفد

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:40 م
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المستشار بهاء الدين أبو شقة
المستشار بهاء الدين أبو شقة
عبداللطيف هيبة - إسلام شعراوي
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أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد قرارًا بتعين الدكتور عبد السند يمامة، عميدًا لمعهد الدراسات السياسية والإستراتيجية بحزب الوفد.

وقال المستشار بهاء أبو شقة: إن عبد السند يمامة سيكون إثراءًا بمعهد الدراسات السياسية وتفعيلًا لدوره في إعداد كوادر حزبية على درجة عالية من الكفاءة السياسية والوطنية.

يُذكر أن الدكتور عبد السند يمامة، يعمل أستاذًا ورئيسًا لقسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق في جامعة المنوفية، ومحاميًا بالنقض وعضو بالهيئة العليا لحزب الوفد.

وصدر له 25 مؤلفًا حتى الآن بينها 3 باللغة الإنجليزية و2 باللغة الفرنسية وآخر هذه المؤلفات بعنوان "المبادئ الدستورية في الدساتير الديمقراطية".
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الكلمات المفتاحية

معهد الدراسات السياسية والإستراتيجية عبد السند يمامة حزب الوفد جامعة المنوفية اللغة الإنجليزية

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