برلمانية تتقدم ببيان عاجل ضد وزير التعليم لتجاوزه الـ١٠%

تقدمت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلا من المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن تجاوز وزير التربية والتعليم، النسبة المحددة ١٠% لقبول أطفال الKg".



وأشارت "شاكر" لـ"الفجر"، إلى أن وزير التربية والتعليم أصبح يتجاوز النسبة المحددة لقبول أطفال ال Kg، وذلك من خلال عدم قبول الأطفال في عمر ال 5 سنوات، بينما يتم الموافقة من جانب الوزير على أطفال أصغر من العمر المقرر، قائلة: "الوزير بيأشر بالموافقة على دخول الطفل اللي عمره ٤ سنين ونصف، وبيرفض صاحب العمر المقرر ال٥ سنين من دخول الKg، مما يؤدي إلى إضاعة الفرصة على الطفل الآخر من دخولة المدرسة في السن القانوني وهو في عمر ال6 سنوات".



وأضافت عضو مجلس النواب، قائلة: "المفروض ال١٠% من الاستثناءات تكون للحالات الإنسانية وليست للحالات الفردية والمجاملات التي تؤدي إلى فقد العدالة ونشر الوساطة".

