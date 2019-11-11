"ثقتنا في الله وحده".. محمد رمضان يعلم ابنه أول درس في الحياة

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة، على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمى "إنستجرام"، ظهر فى الصورة بصحبة نجله "زين"، وعلق على الصورة قائلا: "الدرس الأول لابنى عنوانه ثقتنا فى الله وحده".



الصورة نالت إعجاب الجمهور وجاءت أبرز التعليقات: "من نجاح لنجاح"، و"أحسن ممثل فى العالم"، و"ما شاء الله قمر".



يشار إى أن محمد رمضان سيشارك في رمضان المقبل 2020، بمسلسل "البرنس"، ويشاركه فى البطوله عدد كبير من النجوم، أبررزهم غادة عادل، وروچينا، وأحمد زاهر، وهو من إخراج محمد سامى، وتعد ثانى تجربة بين رمضان، وسامى بعد مسلسل "الأسطورة"، ويعقد سامى، جلسات بشكل يومي لتحديد موعد إنطلاق التصوير وإختيار باقى الممثلين المشاركين فى العمل، وهو من إنتاج شركة "سنيرجى".