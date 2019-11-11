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عبير فؤاد تحذر مواليد هذه الأبراج من ظاهرتين فلكيتين اليوم وغدًا (فيديو)

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:31 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، تأثير ظاهرة مرور عطارد أمام الشمس، قائلًة إن هذه الظاهرة تعطي للأبراج المائية حظًا جيدًا؛ السرطان والحوت والعذراء والجدي، ولكنها لم تعطي الحظ لمواليد برج العقرب.

وحذرت "فؤاد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، مواليد برجي الأسد والدلو اليوم وغدًا؛ لأن غدًا اكتمال القمر، ناصحة بتحاشي الجدال حتى لا يؤدي إلى اصطدام، معلقة: "هناك حدثين فلكيين اليوم وغد؛ ظاهرة مرور عطارد، واكتمال القمر؛ مما يحدث تنافر فلكي".

كما حذرت مواليد برج القوس من الحديث والتعبير عن أفكارهم بشجاعة، موضحة أن القوس معرض للحسد خلال اليوم وغدًا، وأن الأفضل لهم هو الكتمان.
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