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المتظاهرون في البصرة يعيدون نصب الخيام أمام مبنى المحافظة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:58 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعاد المتظاهرون في مدينة البصرة العراقية، مساء الاثنين، نصب الخيام أمام مبنى المحافظة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر الماضي حتى الآن مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد تنديدا بالفساد والتدخل الإيراني.

ويطالب المتظاهرون الحكومة العراقية بتحقيق مطالبهم المتمثلة في استقالة الحكومة وتغيير النظام السياسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية، مهمتها قيادة البلاد لحين تنظيم انتخابات نزيهة بإشراف دولي وإنهاء النفوذ الإيراني.

كما أفادت منظمة العفو الدولية بأن ما لا يقل عن 264 محتجاً عراقياً لقوا حتفهم منذ انطلاق الاحتجاجات.

ويطالب المتظاهرون الحكومة العراقية بتحقيق مطالبهم المتمثلة في استقالة الحكومة وتغيير النظام السياسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية، مهمتها قيادة البلاد لحين تنظيم انتخابات نزيهة بإشراف دولي وإنهاء النفوذ الإيراني.

كما أفادت منظمة العفو الدولية بأن ما لا يقل عن 264 محتجاً عراقياً لقوا حتفهم منذ انطلاق الاحتجاجات.



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الكلمات المفتاحية

نصب الخيام مبنى المحافظة ايران المتظاهرين العراق البصرة

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