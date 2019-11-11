المتظاهرون في البصرة يعيدون نصب الخيام أمام مبنى المحافظة

أعاد المتظاهرون في مدينة البصرة العراقية، مساء الاثنين، نصب الخيام أمام مبنى المحافظة، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".





ويشهد العراق، منذ الأول من أكتوبر الماضي حتى الآن مظاهرات واعتصامات وعصيانا مدنيا في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد تنديدا بالفساد والتدخل الإيراني.



