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لطيفة تروج لألبومها الجديد بصورة عبر "تويتر"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:28 م
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لطيفة
لطيفة
لمياء علي
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شاركت النجمة التونسية لطيفة، جمهورها بصورة جديدة، وذلك عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة "تويتر"، روجت من خلالها لألبومها الجديد، وعلقت قائلة: "‏مساء الفل على حبايبي، لطيفة ٢٠١٩ قريب قوي".

شاد عدد كبير من متابعيها بجمالها وأناقتها من خلال خاصية التعليقات بموقع "تويتر"، وجاءت الآراء كالتالي: "عسولة، قمراية، جميلة اوي، الصورة تجنن، ملكة جمال تونس، نجمة الجماهير، ملكة الأناقة، متى الألبوم اشتقنالك".

يشار إلى أن أخر ألبوم للنجمة لطيفة، كان "أحلى حاجة فيا"، ويضم 14 أغنية ما بين المصرية واللبنانية والخليجية، وصورت منها لطيفة أغنية "أحلى حاجة فيا" في لبنان مع المخرج وليد ناصيف.

شوقت لطيفة جمهورها لموعد طرح ألبومها الجديد لعام 2020، وقالت إنها ستعلن عنه خلال الفترة القليلة المقبلة، وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع تدوين التغريدات القصيرة "تويتر" قائلة: "‏موعد رسمى وثابت لنزول الألبوم اوعدكم تعرفوه فى خلال أيام والله .خلاص قربنا نخلص التحضيرات باذن الله، ألبوم لطيفة 2019".

يذكر أن ‏"مؤسسة سيدة الأرض" الفلسطينية، قد اختارت الفنانة ‎لطيفة لكي تكون شخصية العام الفنية، وسيتم تكريمها في قصر رام الله الثقافي في شهر ديسمبر المقبل في حفل ستحضره شخصيات عديدة  من أكثر من 100 دولة.
لطيفة تروج لألبومها الجديد بصورة عبر "تويتر"
لطيفة تروج لألبومها الجديد بصورة عبر "تويتر"
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لطيفة فن الفجر الفني ألبوم لطيفة

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