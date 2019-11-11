وفاة شاب إثر سقوطه من طابق علوي بملوي في المنيا

شهدت قرية المعصرة بدائرة مركز ملوى بمحافظة المنيا، اليوم وفاة طالب إثر سقوطه من الطابق العلوي، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ملوى العام.





كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام لمركز شرطة ملوي يفيد بوصول"عبد الرحمن ص - ع "، 14 عاما، طالب، مقيم بقرية المعصره، جثة هامدة، إدعاء سقوط من طابق علوى.



