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وفاة شاب إثر سقوطه من طابق علوي بملوي في المنيا

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:23 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي - هناء البشيرى
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شهدت قرية المعصرة بدائرة مركز ملوى بمحافظة المنيا، اليوم وفاة طالب إثر سقوطه من الطابق العلوي، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ملوى العام.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام لمركز شرطة ملوي يفيد بوصول"عبد الرحمن ص - ع "، 14 عاما، طالب، مقيم بقرية المعصره، جثة هامدة، إدعاء سقوط من طابق علوى. 

وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ملوى العام لتوقيع الكشف الطبي عليها وفى انتظار العرض على الطبيب الشرعى وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق في الوقائع المشار إليها.
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