المطرب أحمد جمال يعلن دعمه لرامي جمال بعد إصابته بمرض البهاق





نشر أحمد جمال صورة لها مع رامي جمال من خلال حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "النجم رامي جمال أصيب بمرض البهاق ونفسيته اتأثرت جداً لدرجة أنه بيفكر في الاعتزال، دعمكم ووقوفكم جنبه، وتعليقاتكم الإيجابية مش هوصيكم عليها".





وتابع أحمد جمال: "رامي جمال اللي يعرفه عن قرب هيحبه أكتر وأكتر بأخلاقه وطيبة قلبه قبل فنه ويستاهل كل حاجة حلوة، وربنا يبعد عنكم أي حاجة وحشة".





يذكر أن المطرب رامي جمال أعلن مساء أمس، تعرضه لمرض البهاق، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنسجرام"، حيث قال أنه يفكر في اعتزال الفن، وأو أن الجمهور يتقبل شكله بما هو عليه، وتصدر اسم رامي جمال "تريند" الأكثر بحثًا، بعد أن أعلن إصابته بمرض البهاق.

أعلن المطرب أحمد جمال دعمه لصديقه الفنان رامي جمال، بعد تعرضه لمرض البهاق، وكان قد فكر في اعتزال الغناء، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم الدعم له.