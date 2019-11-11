Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أمناء تعليم قنا" يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث مشكلات التعليم بالمحافظة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:16 م
Advertisements
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
اجتمع مجلس أمناء محافظة قنا، اليوم الاثنين، بقاعة مديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل الوزارة وحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل المديرية وصابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية والمهندس مسلم أبو الحسن عبد الرحيم مدير عام التعليم الفني والحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة.

وبحث الاجتماع المشكلات التي تخص العملية التعليمية بالإدارات التعليمية التسع والمديرية والعمل علي إيجاد حلول مناسبة لتلك المشكلات التي تواجه العملية التعليمية بالمحافظة.

شهد الاجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء مچالس الأمناء وموجهي أوائل التربية الاجتماعية بالإدارات التعليمية وأحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية وإيهاب الفقي الموجه الأول.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر تعليم اخبار

أخبار تهمك

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ أقل من ساعتين

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ يوم

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

منذ حوالي 4 ساعات

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ يوم

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ يوم

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

بعد حريق منزلها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ يوم

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ يوم

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مصطفى عبيدو يفوز في انتخابات أمناء منشأة القناطر التعليمية

أولياء أمور وطلاب يطالبون بالإبقاء على وكيل "تعليم" دمياط

ننشر تفاصيل لقاء وكيل تعليم دمياط ومجلس أمناء المحافظة

وكيل "تعليم" قنا: عمل "كُتيب" لتوثيق المتفوقين من المعلمين والطلاب بتعليم قنا

دورة لصقل الأخصائيين الاجتماعيين والموجهين بتعليم القليوبية

مديرة تعليم السويس تجتمع بمجلس أمناء المحافظة لوضع آليات التعاون لخدمة العملية التعليمية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

04:56 م

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

02:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status