"أمناء تعليم قنا" يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث مشكلات التعليم بالمحافظة

اجتمع مجلس أمناء محافظة قنا، اليوم الاثنين، بقاعة مديرية التربية والتعليم، برئاسة الدكتور صبري خالد عثمان وكيل الوزارة وحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل المديرية وصابر عبد الحميد زيان مدير عام الشئون التنفيذية والمهندس مسلم أبو الحسن عبد الرحيم مدير عام التعليم الفني والحاج سعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة.



وبحث الاجتماع المشكلات التي تخص العملية التعليمية بالإدارات التعليمية التسع والمديرية والعمل علي إيجاد حلول مناسبة لتلك المشكلات التي تواجه العملية التعليمية بالمحافظة.



شهد الاجتماع مديري عموم الإدارات التعليمية ورؤساء مچالس الأمناء وموجهي أوائل التربية الاجتماعية بالإدارات التعليمية وأحلام محمود موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية وإيهاب الفقي الموجه الأول.