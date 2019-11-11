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البلدية جاهز للمنصورة من أجل العودة للمنافسة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:15 م
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مظاليم
مظاليم
حسام نور
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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة بقيادة كرم جابر المدير الفني إستعدادته لمباراته الهامة والمرتقبة أمام فريق المنصورة على ملعب المنصورة في إطار مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثانية.

وكان الفريق قد أدى تدريباته طوال الاسبوع دون حضور الجماهير بعد قرار الإدارة بمنع حضور الجماهير حتى لايحدث إحتكاك بين الجماهير الغاضبة من النتائج السلبية رغم توفير جميع سبل النجاح لهم.

وكان كرم جابر المدير الفني قد قام بتدريب اللاعبين على بعض الجمل وعلاج الأخطاء التي حدثت خلال المباريات السابقة لتفاديها خلال المرحلة المقبلة.

وكانت نتائج بلدية المحلة في الأسابيع الثلاثة الأولى لم تحقق المنتظر منها حيث تعادل الفريق مع دمنهور في الأسبوع الأول على ملعب البلدية بهدف لكل فريق ثم لقى هزيمتين من الرجاء بمطروح بهدفين مقابل هدف ومن أبوقير للأسمدة على ملعب البلدية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقام مصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكرة بعقد إجتماع مع اللاعبين وقدم لهم اللوم وقام بتوبيخهم وقرر وقف مستحقاتهم حتى عودة النتائج الإيجابية للفريق والدخول في المنافسة من أجل تحقيق حلم الصعود للممتاز.

ويبدء الأسبوع الرابع غدا ب ٦ مواجهات قوية :
دكرنس مع غزل المحلة
دمنهور مع مالية كفر الزيات
أبو قير للأسمدة مع بيلا
المنصورة مع بلدية المحلة
فاركو مع الحمام
الأولمبي مع الرجاء.

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