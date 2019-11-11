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مفاجآت من العيار الثقيل في تشكيل الزمالك أمام وادي دجلة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:10 م
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الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو تشكيل الأبيض لمباراة وادي دجلة الودية التجريبية المقرر إقامتها على ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس ضمن الاستعدادات الخاصة لاستئناف الموسم.

وجاء التشكيل كالتالي :

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

محمود الونش ومحمد عبد الغنى وإسلام جابر ومحمد عنتر في الدفاع.

ومحمد حسن وكريم بامبو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى في الوسط

عمر السعيد في الهجوم

وخاض الفريق تدريباته الجماعية امس الأحد على ملعب عبد اللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، على هامش فترة التوقف الدولي الحالية.

وشهد المران تواجد المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق، بالرغم من حصوله على راحة من المشاركة في المران، حيث حرص المهاجم الدولي على متابعة التدريبات.

وخاض لاعبو الفريق بعض التدريبات البدنية المختلفة في مران اليوم، حيث حرص مدرب الأحمال على خضوع اللاعبين لتدريبات تقوية عضلات القدم ثم تدريبات لزيادة المرونة.

وعقد المدير الفني جلسة خاصة مع دراجون مدرب الحراس من اجل الاتفاق على تدريبات معينة لتنفيذها مع حراس المرمى لزيادة كفاءتهم حول سرعة رد الفعل .

واشتكى إسلام جابر لاعب الفريق من بعض الآلام البسيطة في يده اليسرى وقام الجهاز الطبي بوضع "رباط ضاغط" لتخفيف الآلام بعد تعرضه لجزع بسيط.

شارك المغربي محمد اوناجم لاعب الفريق في التدريبات الجماعية للابيض بشكل طبيعي، بعد ان اكتفى بالخضوع لبعض التدريبات البدنية في صالة الجيمانزيوم على هامش مران امس.

وعقد عصام مرعي المدرب العام جلسة سريعة مع اوناجم على هامش التدريبات من اجل الاطمئنان على حالته الفنية.

وقام الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الابيض بإيقاف المران في أكثر من مرة من اجل تصحيح بعض الأخطاء التي وقع بها اللاعبين خلال التدريبات، حيث يسعى المدرب إلى ظهور الفريق بشكل مثالي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره وادي دجلة اليوم الاثنين على ملعب ستاد بترو سبورت بالتجمع الخامس، في مباراة ودية تجريبية على هامش فترة التوقف الدولي الحالية.

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