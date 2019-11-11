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20 لاعبا في قائمة المالية لمواجهة دمنهور بالقسم الثاني

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:14 م
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مظاليم
مظاليم
سارة سالم
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يحل فريق مالية كفر الزيات بقيادة أيمن مجدي ضيفا علي دمنهور الذي يقوده أحمد ساري فنيا، غدا الثلاثاء بالجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني.

واستقر أيمن مجدي علي اختيار 20 لاعبا في قائمة فريقه لموقعة الغد، وضمت كلا من كريم عماد، ومحمود عطعوط، وعبدالحليم محمد، ومحمد مرسي، وأحمد العش، ومختار سليمان، وعبدالله البلاط، ومحمود البركي، وحبظلم، وعبدالله السيد، وأمير بلبول، ومحمد مودي، وعبدالرحمن بودا، وأحمد البيلي، واحمد صلاح، وحازم النحاس، وحمدي الفقي، ومحمود عزت، وأحمد دكة، وعبدالعزيز ابراهيم.

يدخل مالية كفر الزيات المبارة في المركز الحادي عشر برصيد نقطة وحيدة جمعها من التعادل السلبي مع غزل المحلة في افتتاح الدوري، وتلقي هزيمة من دكرنس بالجولة الثانية، وفاركو بالجولة الثالثة.

بينما يحل دمنهور في المركز الثاني مكرر برصيد 7 نقاط جمعهما من فوزين وتعادل، حيث تعادل مع بلدية المحلة في الجولة الأولي، وفاز علي بيلا بهدف نظيف في الجولة الثانية، وفاز علي الأوليمبي بهدف نظيف في الجولة الثالثة.

هدف المالية الوحيد سجله أحمد البيلي أمام دكرنس بالجولة الثانية، بينما سجل اهداف دمنهور، احمد العوضي في مرمي البلدية بالجولة الأولي، وأيضا سجل هدف الفوز في مرمي بيلا بالجولة الثانية، وفي الجولة الثالثة فاز دمنهور بهدف عمار شريف في مرمي الأوليمبي.
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