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الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ محافظ الأقصر بالمولد النبوي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:13 م
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بوابة الفجر
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زار وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالأقصر، اليوم الاثنين، ديوان عام محافظة الأقصر، لتهنئة المحافظ المستشار مصطفى ألهم، بالمولد النبوي الشريف.

وضم الوفد نيافة الانبا مرقص اسقف شبرا الخيمة وتوابعها ومسئول احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات بارمنت ونيافة الانبا بيمن اسقف نقادة وقوص وتوابعها والانبا يوساب الاسقف العام للاقصر والقمص توماس الرزيقى المشرف على دير مار جرجس.

وتقدم الوفد بالتهانى لمحافظ الأقصر وقيادات المحافظة بمناسبة المولد النبوى الشريف، وتم دعوة محافظ الأقصر لزيارة دير مار جرجس بالرزيقات التابعة لمدينة ارمنت خلال موسم احتفالات الدير والتى بدأت اليوم وتستمر حتى 17 من نوفمبر الجارى.

ومن جانبه اكد المحافظ على روح المحبة والتاخى والتماسك بين ابناء الأمة، مشيرًا الى مشاركة الاهالى بعضهم لبعض فى مختلف الاحتفالات سواء الدينية او الاجتماعية.

وأوضح محافظ الأقصر انه تم التنسيق مع كافة الجهات المنوطة وخاصة الجهات الأمنية لزيادة المجهودات لتامين الدير لضمان الاحتفال بموسم الشهيد مارجرجس وسط اجواء هادئة ومستقرة لمنع وقع اى مكروه قد يعكر صفو الاحتفالات.
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