موعد مباراة منتخب مصر الاولمبي أمام غانا بأمم أفريقيا تحت 23 عاما والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يواجه منتخب مصر الاولمبي منافسه غانا اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر .





موعد مباراة منتخب مصر الاولمبي ضد غانا

وتُقام مباراة منتخب مصر الاولمبي ضد غانا في أمم أفريقيا 2019 تحت 23 عاما اليوم الإثنين، في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة.





القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الاولمبي ضد غانا

وستُذاع مباراة منتخب مصر الاولمبي ضد غانا في أمم أفريقيا 2019 تحت 23 عاما على قناة "تايم سبورت - TIME SPORTS" التليفزيون الأرضي.

التشكيل المتوقع لمباراة منتخب مصر الاولمبي ضد غانا

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر الاولمبي ضد غانا بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد رمضان "بيكهام" - محمد عبد السلام - أحمد أبو الفتوح .

خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - كريم العراقي - رمضان صبحي - صلاح محسن.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ومن المتوقع أن يبدأ غانا مباراته أمام منتخب مصر الاولمبي بتشكيل مكون من:-

‫حراسة المرمى: كوامي باه.

خط الدفاع: كينجسلي فوبي - إدوارد ساربونج - فوسيني زكريا - حبيب محمد.

خط الوسط: إيمانويل لوموتي - مايكل أجبيكبورنو - ياو يبواه.

خط الهجوم: إيفانز منساه - صامويل أوبينج - كوابينا اوسو.

ويطمع الجهاز الفني، بقيادة شوقى غريب، فى تحقيق فوز منتخب مصر الاولمبي على غانا لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى الدور قبل النهائى للبطولة وتحديدًا دور الأربعة، والاقتراب من أولمبياد طوكيو 2020 .

ويذكر أن منتخب مصر الاولمبي فاز على نظيره المالي، يوم الجمعة الماضي، بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد، في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا بنتيجة 1/1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا والكاميرون فى المركز الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة، ويأتي مالي فى المركز الرابع بدون نقاط.

ويمنح فوز منتخب مصر الاولمبي على غانا اليوم الفراعنة "تأشيرة" التأهل الرسمي للدور قبل النهائي دون انتظار مباراة الجولة الثالثة أمام الكاميرون المقرر لها الخميس المقبل.



وتؤهل أمم إفريقيا تحت 23 عامًا إلى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، حيث سيشارك فيها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في الدورة التي تقام الصيف المقبل.