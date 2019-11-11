التشكيل الرسمي لمنتخب غانا الأوليمبي.. مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر من خلال bein sport

أعلن إبراهيم تانكو المدير الفني لمنتخب غانا الاولمبي عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب مصر، في المباراة التي تجمعهما اليوم على ستاد القاهرة الدولى بالجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





وجاء تشكيل غانا كالأتي :





‫حراسة المرمى: كوامي باه





خط الدفاع: كينجسلي فوبي، ادوارد ساربونج، فوسيني زكريا، حبيب محمد.





خط الوسط: ايمانويل لوموتي، مايكل اجبيكبورنو، ياو يبواه.





خط الهجوم: إيفانز منساه، صامويل اوبينج، كوابينا اوسو.





وقام إبراهيم تانكو بإستبدال عدد من اللاعبين، عن التشكيلة التي خاضت مباراة الافتتاح امام الكاميرون والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، حيث دخل كل من لوموتي في وسط الملعب، بدلا من زيبو واوبينج بدلا من عيسى عباس في الهجوم.





ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 3 نقاط ويليه الكاميرون وغانا بنقطة واخيرا مالي بدون نقاط.







