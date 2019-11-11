أيهما أفضل للتصدق الذبح أم شراء اللحوم؟.. "الإفتاء" تُجيب





تلقت دار الإفتاء المصرية، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الإثنين، سؤالًا من أحد المتابعين، قائلًا: "لو هتبرع بمبلغ مالي، الأفضل أجيب ذبيحة وأتبرع باللحمة ولا أشتري لحمة من عند الجزار؟، مع العلم إن لو اشتريت هوزع أكثر".وردت دار الإفتاء المصرية، مؤكدة أن الأمر بالخيار؛ لأنها نافلة وليست فرضًا، متابعة: "إذا كان هناك وفرة أكثر في شراء اللحوم، فلتشتري اللحوم، وإذا كنت ترى أنك تتقرب إلى الله أكثر بإراقة الدماء بشرع الله، فعليك بالذبح".وأوضحت دار الإفتاء، الأمر اختياري ويتوقف على ما يختاره الشخص، ويراه الأنسب بالنسبة إليه.وتحرص دار الإفتاء المصرية، على الرد على الأسئلة التي ترد إليها، خلال صفحتها الرسمية على "فيس بوك".