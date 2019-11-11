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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 11/11/2019
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 06:00 م
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الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 11/11/2019.
أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن احتفاظ مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية بمقعدها بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى المعاشات و صناديق التامين الخاصةIOPS للفترة القادمة 2020 – 2021- للمرة الثالثة على التوالي - بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية.
أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن جهاز مدينة بدر، سيبدأ يوم الأحد المقبل 17/11/2019، وحتى يوم الإثنين 6/1/2020، فى تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحى السادس، وقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمنطقة شمال الحديقة المركزية، للفائزين بها.
وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري علي دعم موازنة مركز أمراض الكلى بجامعة المنصورة بمبلغ ٢٥ مليون جنيه وفقًا لاحتياجات المركز خلال العام المالى الحالي ٢٠١٩ /٢٠٢٠.
أكدت شركة قطر للبترول أنها نجحت في تشغيل مشروع مصفاة مسطرد في شمال القاهرة، بحصة هى الاكبر عربيا وفي قارة افريقيا.
قال محمد معيط وزير المالية أن موازنة العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تُعد موازنة للإصلاح الهيكلي حيث تُركز على تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في عدد كبير من المجالات بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن طرح شركة عملاقة مثل أرامكو السعودية، يتوقع أن يؤثر بالسلب علي الأسواق الخليجية المجاورة المتشابهة في الظروف وفي قيم السيولة.
أعلنت الهيئة العربية للتصنيع عن تشكيل تحالف قوي تحت قيادتها من شركات عالمية ومحلية متخصصة لتقديم منظومة متكاملة للنقل الذكى.
نطلقت اليوم منصة "هي عربية" مخصّصة للمتحدثات العربيات بمدينة دبي للإنترنت بدولة الإمارات، بهدف..
علق الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور في كلية السياسة والإقتصاد جامعة عدن مساعد القطيبي، على أثر المتغيرات في الوضع السياسي للبلاد على الريال اليمني بعد توقيع اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية اليمنية.
إختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم ، أولي جلساتها بعد عطلة المولد النبوي الشريف علي تباين بأداء المؤشرات ، بعد أن قلص المؤشر الرئيسي للبورصة من مكاسبه وإنتقل الي المنطقة الحمراء متراجعاً عند مستوي 14769 نقطة.
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