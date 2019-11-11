نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 11/11/2019

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية عن احتفاظ مصر ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية بمقعدها بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى المعاشات و صناديق التامين الخاصةIOPS للفترة القادمة 2020 – 2021- للمرة الثالثة على التوالي - بعد فوزها في انتخابات اللجنة التنفيذية.





أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أن جهاز مدينة بدر، سيبدأ يوم الأحد المقبل 17/11/2019، وحتى يوم الإثنين 6/1/2020، فى تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمجاورة الثامنة بالحى السادس، وقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمنطقة شمال الحديقة المركزية، للفائزين بها.



