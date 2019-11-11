Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس "المصريين": بعض المنظمات الحقوقية تصدر تقاريرا مغلوطة لأهداف سياسية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements
شن الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، هجوما حادا على بعض منظمات حقوق الإنسان التي تصدر تقاريرا غير صحيحة عن مصر، مشيرا إلى أنها ممولة وتتعمد تشويه صورة مصر خارجيا.

وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الاثنين، إن معظم المنظمات الدولية تنشر أخبارا ضد مصر لأهداف سياسية، مشيرا إلى أن السجون المصرية من أفضل السجون على مستوى العالم.

واستنكر رئيس حزب "المصريين"، التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي انتقد نظام السجون في مصر، وزعم أنه السبب وراء وفاة محمد مرسي مؤخرًا، مشيرا إلى أن التقرير يفتقد المصداقية والأدلة.

وأوضح أن كل كلمة في التقرير تفتقد المنهجية والمصداقية، وليس هناك أي سند أو دلائل مؤكدة تثبت ما ورد في التقرير من مزاعم ضد مصر وأوضاع السجون فيها، مؤكدا أن الهدف من هذا التقرير هو عمل «شو»، نافيا ما يسعى البعض لإشاعته بشأن تسبب نظام السجون في وفاة مرسي، باعتبار أن نظام السجون في مصر ليس به ما يدفع لذلك، مطالبا المصريين بالحذر من تلك المنظمات التي لا تريد للشعب المصري أي خير.

وفي السياق نفسه أشار رئيس حزب المصريين، إلى أن الإخوان أفرزوا عددا من المنظمات في الخارج أرسلوا بيانات وأخبار صحفية مغلوطة لبعض المنظمات الحقوقية، مشيرا إلى أن تقارير تلك النظمات الممولة ليس لها قيمة قانونية ولكنها دعائية.
Advertisements

أخبار تهمك

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

منذ حوالي 4 ساعات

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ يوم

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ يوم

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

منذ أقل من ساعتين

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ يوم

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ يوم

بعد حريق منزلها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

تردد قناة تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة

04:56 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

09:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status