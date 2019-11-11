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مشاهدة مباراة الكاميرون ومالي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهد مباراة مالي ضد الكاميرو بث مباشر(مجموعة مصر)TIME SPORT

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:25 م
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بوابة الفجر
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رابط موقع يلا شوت مشاهدة مباراة الكاميرون ومالي بث مباشر اليوم 11-11-2019 اون لاين ماتش الكاميرون ضد مالي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة ، في مواجهة هامه وقوية يلتقي كلا من منتخب مالي مع نظيره منتخب الكاميرون ضمن مباريات المجموعة الأولى من بطولة كاس الأمم الافريقية والتي تستضيفها مصر في الفنرة من الثامن من نوفمبر حتى الثالث والعشرين من نفس الشهر ونقام مباريات المجموعة الأولى على ستاد القاهرة والتي تضم كلا من منتخبات مصر ومالي والكاميرون وغانا، ويدخل منتخب مالي المبااة ولا خيار أمامه سوى الفوز من أجل الحفاظ على فرصة التأهل للدور القادم خاصة وأن الخسارة المباراة الماضية امام منتخب مصر وضعت الفريق في موقف لا يحسد عليه لذا فالخسارة الليله لمالي تصبح أماله شيه مستحيله في التأهل والصعود للدور القادم.

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بث مباشر مباراة الكاميرون اليوم ، في المقابل يدخل المنتخب الكاميروني المباراة هو الاخر ولا خيار أمامه سوى الفوز خاصة بعد التعادل أمام منتخب غا الذي صعب المهمة أمامها تحديدا لأنها لا تمتلك سوى الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل محاولة الوصول إلى طوكيو لذا فلا خيار أيضا أمام منتخب الكاميرون سوى الفوز وحصد الثلاث نقاط من المباراة المنتخب الكاميروني يحتل المرطز الثاني مناصفة مع المنتخب الغاني برصيد نقطة واحدة لكلا منهما بينما يحتل المنتخب المالي المركز الاخير في المجموعة الأولى ويقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت مكة المكرمة السابعة بتوقيت ابو ظبي وسيتم نقل اللقاء عبر قنوات بي ان سبورت ماكس الرياضية القطرية بالإضافة الى قناة تايم سبورت الفضائية والأرضي.


ويقع كلا من منتخب مالي ومنتخب الكاميرون في المجموعة الاولى مع كلا من منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور والمتصدر برصيد ثلاث نقاط بعد الفوز في اولى جولاته على منتخب مالي بهدف دون رد احرزه اللاعب مصطفى محمد فيما يحتل المركز الثاني والثالث بالمجموعة كلا من منتخبي غانا والكاميرون برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل بينهما بينما يتذيل منتخب مالي المجم عة بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة من منتخب مصر وتقام مباريات تلك المجموعة على ستاد القاهرة.

مالي Vs الكاميرون.
البطولة : بطولة أفريقيا تحت 23 سنة (دور المجموعات - الجولة الثانية).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 10 .
الملعب : ستاد القاهرة الدولي .
المعلق : لم يحدد بعد .

موعد المباراة :
في تمام الساعة الــ 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة الــ 5:00 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة الــ 5:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة الــ 5:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة الــ 5:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
في تمام الساعة الــ 5:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

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