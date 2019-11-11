نائب وزير الدفاع السعودي يصل العاصمة العمانية في زيارة رسمية





وصل نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية.





وكان في استقبال نائب وزير الدفاع، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق ركن أحمد بن حارث النبهاني، وقائد الجيش السلطاني العماني اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي، وسفير المملكة العربية السعودية في مسقط عيد بن محمد الثقفي.





وسيلتقي الأمير خالد بن سلمان ، خلال زيارته لعمان، عددًا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.



