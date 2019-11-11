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نائب وزير الدفاع السعودي يصل العاصمة العمانية في زيارة رسمية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:55 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وصل نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية.

وكان في استقبال نائب وزير الدفاع، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عمان بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة الفريق ركن أحمد بن حارث النبهاني، وقائد الجيش السلطاني العماني اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي، وسفير المملكة العربية السعودية في مسقط عيد بن محمد الثقفي.

وسيلتقي الأمير خالد بن سلمان، خلال زيارته لعمان، عددًا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.

وزارة الدفاع السعودية
هي إحدى الوزارات السيادية في المملكة العربية السعودية المكلفة بالتنظيم الإداري، العملياتي، واللوجستي المتعلق مباشرة بالأمن القومي والقوات المسلحة، وتضم الوزارة أربعة أفرع رئيسية للقوات المسلحة وهي القوات البرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، والقوات الجوية الملكية السعودية، والدفاع الجوي الملكي السعودي، كما تضم عدة هيئات تابعة منها رئاسة هيئة الأركان المشتركة، هيئة الاستخبارات العسكرية بالجيش، ومركز الدفاع الوطني.

ومنذ عام 2015 تستحوذ القوات المسلحة بالوزارة على أكثر من نصف إجمالي الموظفين داخل المؤسسة العسكرية السـعودية الواقعة تحت السيطرة المزدوجة مع وزارة الحرس الوطني، ويتولى إدارة الوزارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود «وزير دفاع المملكة العربية السـعودية» منذ 23 يناير 2015، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة السعودية، الرياض.

كما يتبع الوزارة عدّة كليات وأكاديميات عسكرية مستقلة لكافة فروُعها المسلحة، وتتولى الوزارة منذ نشأتها مسؤولية الدفاع عن أراضي وحدود المملكة العربية السـعودية ومصالحها من التهديدات الخارجية، والحفاظ على درجة عالية من الاستعداد القتالي لدى القُوّات المُسَـلَّحَة السُّـعُوديَّة، وقد بلغ حجم الإنفاق العسكري (اعتبارا من عام 2016) ما يقارب 88 مليار دولار، وفي 2017 تفوقت السعودية على روسيا في حجم الإنفاق العسكري واحتلت المركز الثالث عالمياً بإجمالي يقارب 70 مليار دولار.

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وزير الدفاع السعودي نائب وزير الدفاع السعودي زيارة العاصمة العمانية السعودي

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