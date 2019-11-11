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اللقاء الرياضي الترفيهي للأفراد ذوي الإعاقة بنادي الشيخ زايد الرياضي

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:16 م
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نادي الشيخ زايد الرياضي
نادي الشيخ زايد الرياضي
عمر محمد
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تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة مدير المديرية نظمت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع الادارة العامة للرياضة (اللقاء الرياضي الترفيهي للأفراد ذوي الإعاقة) وذلك يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر الجاري بنادي الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة خمس محافظات (الجيزة - القاهرة - الإسماعيلية - الفيوم - الغربية) تحت إشراف وتوجيه علاء عبد السميع وكيل المديرية للرياضة تضمن اليوم العديد من ممارسة الالعاب الرياضية وأنشطة ترويجية مختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة.

اللقاء الرياضي الترفيهي للأفراد ذوي الإعاقة بنادي الشيخ زايد الرياضي

وفي نهاية اليوم قام مهدي ناصف مدير عام الإدارة العامة للرياضة وحمدي عبد الحميد مدير البرامج بتوزيع الجوائز علي المشاركين من المحافظات، ياتي ذلك في اطار اهتمام الدولة بالاشخاص ذوي الهمم وانهم جزء اصيل من المجتمع المصري لما لهم من دور فعال داخل الدولة خاصاً في المجال الرياضي صرح بذلك الوكيل متمنياً المزيد من النجاح والتوفيق لهم كما وجه الشكر والتقدير للسادة القائمين علي تنظيم اليوم من العاملين بالإدارة العامه للرياضة والسادة المشرفين علي المشروع.

ومن ناحيه أكد فكرى الهواري رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد، أن إقامة المهرجان استمرار لتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في خدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أهمية انطلاقه تأتي فعاليات المهرجان في إطار حرص وإشراف وزارة الشباب والرياضة، على الشراكة المجتمعية والتعايش والاندماج بين ذوي الإعاقة وشرائح المجتمع المصري، وأشاد "الهواري" بتبنّي وزارة الشباب والرياضة بإشرافها ودعمها اللامحدود للمهرجان، وتذليل كل الصعوبات والعوائق التي تواجه ذوي الإعاقات بمختلف أنواعها السمعي والحركي والبصري والذهني، لافتاً إلى سعي الوزارة لتحقيق التقبل الاجتماعي والقضاء على النظرة السلبية نحو ذوي الاحتياجات الخاصة، وإتاحة الفرصة وتهيئة كل المتطلبات والاحتياجات لإنجاح عملية دمجهم في المجتمع.

 وأوضح "الهواري" أن فكرة المهرجان، تهدف لزرع البسمة والسعادة على وجوه الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، وتخصيص مساحة من الفرح والأمل، وتعزيز ثقافة الشراكة وانعكاساً لمسؤولية المجتمع وترابط مكوناته، ودعماً لحماية حقوقهم ورفع مستوى الوعي عبر إشراكهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والثقافية على حد سواء. 

إلى ذلك، قدّم "الهواري" عميق شكره وامتنانه لوزارة الشباب والرياضة ومحافظة الجيزة؛ لتبنيها وإشرافها على المهرجان الوطني الترفيهي للأشخاص ذوي الإعاقة، وللجمعيات الخيرية ومراكز التأهيل في مختلف أنحاء الجمهورية؛ لتفاعلها وتقديم مختلف أنواع المساعدة والتهيئة ليندمج ذوو الاحتياجات الخاصة مع مجتمعهم، دون أدنى شعور بهذه الإعاقات أو التحديات التي تواجههم.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى تصريحات صحفية، إن ذوى القدرات والهمم يلاقون اهتماماً كبيراً من جانب الدول المصرية، مضيفًا أن تواجدهم أصبح في مختلف المجالات الحياتية شيئاً لافتاً ومميزاً".

وأشار صبحي، إلى أن الوزارة حريصة على دمج الشباب من ذوي القدرات والهمم فى جميع برامجها وأنشطتها.

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