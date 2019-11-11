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إليسا لـ رامي جمال: " ممنوع يكون البهاق سبب غيابك"

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:15 م
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إليسا
إليسا
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة إليسا رسالة موجهة للفنان رامي جمال عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

وكتبت "إليسا"، في مجمل رسالتها: "‏ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك انت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب".

وأضافت "إليسا": "في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت".

وإختتمت "إليسا" كلماتها قائلة: "وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول: أصل الحكاية مش حماية "شكل"... حكاية روح".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلاً: "‏‎‎عارضة الأزياء التي تحدثت المرض "ويني هارلو" (الاسم الحقيقي شانتيل براون يونج) وفي كتير ناس متلها تحدو المرض وما وقفت حياتهم بالعكس صارت الهم مكانة خاصة بالمجتمع وفردو احلامهم وطموحاتهم وصارو مشهورين وهي وحدة منهم ياريت ياخدوها قذوة الهم".

وعلى صعيد أخر قدمت "اليسا" العديد من الألبومات منها واخرتها معاك، بستناك، احلى دنيا، تصدق بمين، ايامي بيك، كل اللي بيحبوني، سهرنا يا ليل، اسعد واحدة، أحلى دنيا، بدي دوب، عيشالك.
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