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عاجل.. الحكم بالإعدام على قاتل الطفلة "سندس" بالإسكندرية

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:15 م
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الطفلة سندس
الطفلة سندس
محمد رجب - دينا حسن
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى، وعضوية المستشارين  طارق محمد حافظ، وأيمن بديع لبيب، امانه سر فايز بيومي القطعاني، بالإعدام شنقًا على سائق توك توك، والسجن 3 سنوات لشقيقته، لإتهامهم باختطاف وقتل الطفلة "سندس" بمنطقة نجع العرب.

وتعود وقائع القضية إلى العثور على جثة طفلة فى منور العقار 96 بشارع 5، بمنطقة نجع العرب، بمنطقة مينا البصل، وانتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة للطفلة سندس أحمد محمد، 6 سنوات، سبق الإبلاغ عن تغيبها من المنزل وتم العثور عليها فى منور المنزل ترتدى كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.
تم تشكيل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، لكشف غموض الواقعة، وتمكن من تحديد مرتكبيها وهم كل من "علاء.ر" "19 عاما"، سائق توك توك، وشقيقته "علا.ر" 21 عاما، "ربة منزل" مُقيمين بذات العقار الذى عثر به على جثة الطفلة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول باستدراج الطفلة أثناء اللهو أمام منزلها إلى أعلى سطح العقار سكنه، لسرقة القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها.

وحاول المتهم الاستيلاء على القرط فقاومته الطفلة وأخذت فى الصراخ، فانتابته حالة من الذعر، وخشية افتضاح أمره قام بشل حركتها وكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

كما كشفت التحريات أن المتهم ألقى المجنى عليها من أعلى سطح العقار فى المنور، وأبلغ شقيقته بما حدث فقامت بالتستر عليه وبيع القرط الذهبى الذى لا يزن سوى 3 جرامات واقتسام ثمنه بينهما.

أرشدت المتهمة عن القرط الذهبي لدى صاحب محل مجوهرات "حسن النية"، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى المحكمة لتصدر حكمها المتقدم.
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