الشاعر أحمد مرزوق يكشف كواليس كتابة "أنا غير" لعمرو دياب و"منازل" لأصالة

كشف الشاعر الغنائي أحمد مرزوق في تصريحات خاصة لـ" الفجر الفني " عن كواليس كتابة أغنية "أنا غير" للمطرب عمرو دياب، من ألبومه الجديد الذي يحمل العنوان نفسه، وكواليس كتابة أغنية "منازل" للفنانة أصالة نصري.





أحمد مرزوق يتحدث عن أغنية "أنا غير"





قال الشاعر أحمد مرزوق أن أغنية "أنا غير" هي من ألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، وأشار أن الملحن وضع اللحن أولًا، وعرضه على عمرو دياب فأعجبه، فطلب الملحن من الشاعر أحمد مرزوق أن يكتب كلمات الأغنية، فكتب كلمات "أنا غير"، ثم عرضها على عمرو دياب، وقرر أن تكون الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد.





الشاعر أحمد مرزوق يكتب أغنية "منازل"





عن أغنية "منازل" للمطربة أصالة ذكر الشاعر أحمد مرزوق أنه كتب الأغنية في البداية، ثم لحنها الأستاذ محمد رحيم، و أوضح أنه لم يكن يعرف أن الفنانة أصالة هي التي ستغنيها، فيما بعد عرضها محمد رحيم على أصالة، ووافقت عليها، وقررت أن تقدمها بصوتها.





أحمد مرزوق يكشف كواليس كتابة أغنية "منازل"





وعن كواليس كتابة أغنية "منازل" تابع الشاعر أحمد مرزوق قائلًا: "أغنية "منازل" هي عبارة عن علاج لمشاكل شخصية بالنسبة لي، تتمثل في كيفية استخدام تيمة الجناس التام والناقص في الشعر"، لافتًا: "بمعنى أننا قديما كنا نستمع إلى أغاني الفلكلور الشعبي، في بلدنا كنت أجد الكثير من مشاكل في مخارج الألفاظ، ولم أكن مرتاحا لسماع الجناس المتداخلة، ولذلك عندما كتبت "منازل"، كنت أحوال أن تكون الكلمة منسجمة "مستريحة" مع الكلمة الثانية، حتى يكون المستمع مستمتعا وهو يسمع الأغنية".





أحمد مرزوق يتحدث عن تقنية الجناسات في الأغنية



