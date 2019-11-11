أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد، بيانا رسميا يقدم فيه كل العاملين بالجبلاية واجب العزاء في الراحل علاء علي لاعب نادى الزمالك السابق.





اتحاد الكرة يقدم التعازي بعد وفاة علاء علي





وجاء بيان الاتحاد كالأتي :" يقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى واجب العزاء في لاعب نادى الزمالك، وأعضاء اللجنة والمدير التنفيذي والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية ولاعبو المنتخبات الوطنية والعاملون بالاتحاد بكل الحزن والأسى اللاعب علاء علي الذي وافته المنية اليوم سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر الجميل .. و "إنا لله وإنا إليه راجعون".





وفاة علاء علي لاعب الزمالك





وقدم الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري العزاء في علاء علي لاعب الزمالك السابق والذي توفي منذ قليل.





تفاصيل وفاة لاعب الزمالك علاء علي





وبدأ علاء علي مسيرته فى ناشئى نادى الزمالك وتم تصعيده للفريق الأول تحت قيادة حسام حسن عام 2009 ثم رحل عن النادى الأبيض عام 2012.





وانتقل بعد ذلك إلى تليفونات بنى سويف ومن بعده إلى سموحة،وانتقل إلى طلائع الجيش، ومنه إلى طلائع الجيش، ووادى دجلة، والمصرى وبتروجت، إلا أنه انتهى تعاقده مع الفريق البترولى فى الصيف الماضى بسبب مرضه.





وشارك علاء علي في 161 مباراة في الدوري المصري الممتاز وسجل 20 هدفًا وأرسل 18 تمريرة حاسمة وأجاد في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر خلال مسيرته وكان يجيد التسديدات القوية في الاختراق من الداخل.



