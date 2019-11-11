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قطاع "تجزئة الأغذية" يقود سوق الأسهم السعودية للصعود 0.61% في ختام التعاملات

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:05 م
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية 

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين ، علي إرتفاع ، حيث صعد المؤشر العام للسوق السعودي "تاسى"، بنسبة 0.61% رابحاً 47.83 نقطة ليغلق عند مستوى 7922.41 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 15.14% رابحاً 900.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6848.02 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى سوق الأسهم السعودية  مايقدر بـ  106.2 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 102 شركة، فيما تراجعت 73 شركة. 
 
وارتفع 16 قطاعا بسوق الأسهم السعودية والتي جاء على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.38%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.83%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.53%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.42%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.23%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.15%. 
 

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية فقد تصدر سهم "أبو معطى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، ثم ثوب الأصيل نسبة 9.96%، ثم أميانتيت بنسبة 9.93%، فيما تصدر سهم "البايطين" القائمة الحمراء بانخفاض
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