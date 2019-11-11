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إلغاء ودية سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 05:11 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إلغاء مباراة طلائع الجيش الودية والتي كان من المقرر إقامتها عصر غد، وذلك بعد أحداث مباراة الزرقا اليوم.

وكان أحمد حمدي حكم مباراة الفريق مع الزرقا، قرر إنهائها بعد ٢٠ دقيقة من إطلاق صافرة البداية، وذلك بسبب عدم وصول فريق الزرقا إلى الملعب، حيث كان مقرر أن يلعب سيراميكا كليوباترا مع الزرقا في الثانية والنصف عصرا، على ملعب استاد السويس الجديد، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

واستقر المدير الفني على الغاء ودية طلائع الجيش، ومنح اللاعبين راحة سلبية من مران الغد، على أن يبدأ الفريق الاستعداد للقاء الزرقا عصر بعد غد الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع القناة في الثانية والنصف عصر الاثنين المقبل على ملعب القناة القديم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة.

الجدير بالذكر أن مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا تواجد فيها طاقم الحكام المكون من أحمد حمدي البحيرة ووائل عاطف من سوهاج وأحمد توفيق من البحيرة، ومحمود الاسكندراني مراقب اللقاء من بورسعيد، وكذلك الأمن وسيارات الاسعاف، وكافة الترتيبات، وكذلك فريق كليوباترا وجهازه الفني بكل استعداداته، ولكن لم يحضر فريق الزرقا.
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