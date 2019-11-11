الملك عبد الله الثاني: سيادة الأردن على أرضه فوق كل اعتبار

أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن سيادة الأردن على أرضه فوق كل اعتبار.

جاء ذلك التصريح عقب زيارة ملك الأردن، منطقة الباقورة، اليوم الإثنين، لأول مرة بعد استعادتها من إسرائيل.

وكان في استقبال العاهل الأردني لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

واستمع الملك إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الشمالية حول الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة.

وكان العاهل الأردني قد أعلن أمس انتهاء العمل مع إسرائيل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر، مؤكدا فرض السيادة الأردنية الكاملة على هاتين المنطقتين.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الأردن استخدم حقه القانوني في استعادة الباقورة والغمر.

وأضاف "الصفدي"، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الاثنين: "نحترم حقوق الملكية الخاصة التي أقرتها اتفاقية السلام مع إسرائيل فيما يتعلق بالباقورة".



وأكد وزير الخارجية الأردني، رفض ضم إسرائيل لمنطقة غور الأردن.





ويذكر أن أكد مصدر رسمي لوزارة الخارجية أنه "لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين في اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية اللذين صدر بموجبهما نظامين خاصين نظما حق الانتفاع الذي منحته الاتفاقية لإسرائيل".