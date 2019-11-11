الملك عبد الله الثاني: سيادة الأردن على أرضه فوق كل اعتبار
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن سيادة الأردن على أرضه فوق كل اعتبار.
جاء ذلك التصريح عقب زيارة ملك الأردن، منطقة الباقورة، اليوم الإثنين، لأول مرة بعد استعادتها من إسرائيل.
وكان في استقبال العاهل الأردني لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.
واستمع الملك إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الشمالية حول الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة.
وكان العاهل الأردني قد أعلن أمس انتهاء العمل مع إسرائيل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر، مؤكدا فرض السيادة الأردنية الكاملة على هاتين المنطقتين.
وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الأردن استخدم حقه القانوني في استعادة الباقورة والغمر.
وقال المصدر، إن الأردن مارس حقه القانوني الذي جسدته الاتفاقية بعدم تجديد الملحقين، وأنه يحترم التزامه القانوني أيضًا باحترام أي حقوق تأتي من الاتفاقية.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحقوق مقصورة على احترام الملكية الخاصة في الباقورة والسماح بحصاد ما كان قد زُرع قبل انتهاء العمل بالملحقين في الغمر، وأن هذا سيكون لمرة واحدة فقط.
وبشأن منطقة الباقورة، أوضح المصدر أن اتفاقية السلام أقرت بملكية خاصة لـ 820 دونمًا، وأن الأردن سيسمح لأي مواطن إسرائيلي تثبت ملكيته بالحصول على تأشيرة دخول عبر الحدود الرسمية.
وعن أراضي منطقة الغمر البالغة مساحتها ٤٢٣٥ دونمُا، قال المصدر بوزارة الخارجية الأردنية إنها أراضِ مملوكة للخزينة الأردنية، وانتهى حق الانتفاع بها اليوم مع انتهاء العمل بالملحقين.
وسادت أجواء احتفالية سياسية وشعبية في الأردن، وسط تسريبات غير رسمية تشير إلى رفض الأردن طلبا إسرائيليا للتفاوض في وقت سابق، على تمديد العمل بالملحقين الخاصين بالمنطقتين، لمدة 6 أشهر إضافية.
وفي وقت لاحق، الأحد، أعلنت الحكومة الأردنية السماح للإسرائيليين بدخول المنطقتين عبر استصدار تأشيرة رسمية من السفارة الأردنية في تل أبيب، بخلاف ما كان معمولا به في السابق، حيث اقتصرت من قبل على موافقات أمنية اعتيادية.