Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤشر سوق دبي المالي ينهي تعاملات اليوم علي إرتفاع بنسبة 0.51%

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:59 م
Advertisements
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
Advertisements

سوق دبي المالي

أنهي سوق دبي المالي تعاملات اليوم الإثنين علي إرتفاع ، حيث صعد  المؤشر العام للسوق ، بنسبة 0.51% رابحاً 13.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2673.70 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والبنوك ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي  اليوم 100.8 مليون سهم محققة ما قيمته 237 مليون درهم من خلال تنفيذ 3560 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 18 سهماً، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 6 أسهم.
 
وارتفعت 5 قطاعات  بسوق دبي المالي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.07%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.05%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي ،  سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.91%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.89%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة حقوق الاكتتاب لبنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 5.56%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.79%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

60

أخبار تهمك

مرض علاء علي الذي تسبب في وفاته

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 55 دقيقة

«شووت NOW» مشاهدة مباراة يوفنتوس وميلان بث مباشر كورة ستار Ronaldo Now يلا شوت PLUS رابط ماتش يوفنتوس YOUTUBE

منذ يوم

هدف محمد صلاح العالمي في شباك مانشستر سيتي اليوم (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

بعد حريق منزلها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)

منذ أقل من ساعة

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

بث مباشر أونلاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف رابط ماتش ليفربول FAST NOW

منذ يوم

نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

شاهد آخر ظهور للنجم علاء علي قبل وفاته (فيديو)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم | بث مباشر مباراة ليفربول LIVERPOOL.. KORA

منذ يوم

لايف كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم اون لاين رابط حي ولايف محمد صلاح ومان سيتي NOW

منذ حوالي 23 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفى محمد

منذ يوم

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

الآن

«online رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ يوم

«يلا شوت» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول والسيتي بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع HQ

منذ يوم

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الآن

موضوعات متعلقة

أسهم إعمار تقود بورصة "دبي " للصعود بختام تعاملات اليوم

بورصة دبي تربح 114.6 نقاط بمستهل تعاملات اليوم

بورصة دبي تنهي تعاملات أخرالأسبوع علي تراجع بنسبة 0.38%

بورصة دبي تربح 12.7 نقطة بختام جلسة منتصف الأسبوع

بورصة "دبي" تصعد 0.26% بالتعاملات الصباحية

بورصة "دبي " تصعد 0.05% بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:10 م

بدون تقطيع.. مشاهد مباراة مصر ضد غانا بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا LIVE

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر Fgypt LIVE رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:22 م

بعد حريق منزلها.. فنانة شهيرة تنجو من الموت بأعجوبة (صورة)

04:37 م

عاجل.. وفاة علاء علي نجم الزمالك السابق

02:36 م

«يلا Egypt شووت» PLUS مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر رابط ماتش مصربدون تقطيع جودة متعددة NOW

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status