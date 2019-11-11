مؤشر سوق دبي المالي ينهي تعاملات اليوم علي إرتفاع بنسبة 0.51%





سوق دبي المالي





أنهي سوق دبي المالي تعاملات اليوم الإثنين علي إرتفاع ، حيث صعد المؤشر العام للسوق ، بنسبة 0.51% رابحاً 13.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2673.70 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والبنوك ، وبلغت أحجام التداول بسو ق دبي المالي اليوم 100.8 مليون سهم محققة ما قيمته 237 مليون درهم من خلال تنفيذ 3560 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 18 سهماً، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 6 أسهم.

وارتفعت 5 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.07%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.05%.