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مؤشر سوق دبي المالي ينهي تعاملات اليوم علي إرتفاع بنسبة 0.51%
الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 04:59 م
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نيفين سمير
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سوق دبي المالي
أنهي سوق دبي المالي تعاملات اليوم الإثنين علي إرتفاع ، حيث صعد المؤشر العام للسوق ، بنسبة 0.51% رابحاً 13.54 نقطة ليغلق عند مستوى 2673.70 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى العقارات والبنوك ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 100.8 مليون سهم محققة ما قيمته 237 مليون درهم من خلال تنفيذ 3560 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 18 سهماً، وانخفضت 10 أسهم، واستقرت 6 أسهم.
وارتفعت 5 قطاعات بسوق دبي المالي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.07%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.42%، ثم قطاع التأمين 0.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.05%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي ، سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 3.91%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 3.89%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة حقوق الاكتتاب لبنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 5.56%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.79%.
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